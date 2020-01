Charleroi et Anvers ont pris option sur la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique de basket (messieurs) en s'imposant en demi-finales aller, vendredi soir.Anvers, tenant du titre, s'est imposé 84-62 face à Limburg United, tandis que Charleroi est allé gagner 77-86 à Alost. Les demi-finales auront lieu dimanche. Limburg United recevra Anvers à 15h00 et Charleroi accueillera Alost à 18h00. La finale aura lieu le 8 mars à Forest National. Anvers est tenant du titre. Les Giants avaient mis un terme à l'hégémonie d'Ostende en battant les Côtiers 70-76 en finale l'an dernier. Ostende avait remporté les six éditions précédentes de la Coupe, de 2013 à 2018. (Belga)