Ostende s'est imposé vendredi soir à domicile face à Alost (101-76) en demi-finales aller de la Coupe de Belgique de basket. Dans l'autre demi-finale, Louvain s'est imposé sur le parquet de Malines (70-79).D'entrée de jeu, les Ostendais imposaient leur rythme dans une rencontre offensive qui voyait les Côtiers faire feu de partout (17/32 à 3 points). Sous la houlette de Jean-Marc Mwema (23 points dont 5x3), Ostende virait en tête à la pause (47-42). Mais c'est en deuxième mi-temps que les champions de Belgique ont fait la différence. Avec cinq joueurs à plus de dix points (Mwema, Schwartz, Djordjevic, Gillet et Welsh), le collectif ostendais se mettait en marche et Alost n'était pas capable de stopper l'armada de Dario Gjergja (73-60 et 101-76). Côté alostois, Vladimir Mihailovic (21 points) et Bogic Vujosevic (20 points) terminent meilleurs marqueurs. Dans l'autre demi-finale, Louvain est allé s'imposer sur le parquet de Malines (70-79) dans une rencontre dominée de bout en bout par les visiteurs. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le pivot américain Ryan Kriener s'est déjà montré décisif pour les Louvanistes, terminant la rencontre avec 17 points et 7 rebonds. Marvn Clark (19 points) termine meilleur marqueur côté malinois. Les matchs retours sont prévus ce dimanche à Louvain et à Alost à 16h15. La finale, quant à elle, se déroulera le 21 mars prochain. (Belga)