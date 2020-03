Le coach de Spirou Charleroi était déçu de la défaite en finale de la Coupe de Belgique de basket, 83-78 face à Anvers, dimanche à Forest National, mais il était satisfait de la prestation de ses joueurs.Fort logiquement, après le match, on ne pouvait cacher sa déception dans le camp carolo. Pourtant, Sam Rotsaert était cependant satisfait de la prestation livrée par ses joueurs. "Je suis fier d'eux car ils se sont battus comme des lions. Je ne peux vraiment rien leur reprocher", a commenté le coach des Carolos. "Au troisième quart-temps, Anvers était un peu mieux que nous et ils ont fait la différence. On a su revenir deux fois mais la pièce est tombée de leur côté. C'est comme ça." Même son de cloche dans le chef d'Alex Libert, le meneur carolo. "On n'avait pas dit qu'on ramènerait la Coupe de Belgique à la maison mais on avait promis qu'on allait tout donner et c'est ce qu'on a fait. Anvers était favori mais on s'est battu avec nos armes." Après cette défaite, c'est une page qui se tourne pour le Spirou de Charleroi. "On peut être fier d'avoir été en finale mais maintenant, une page se tourne et vendredi, on a déjà un gros match à la maison face à Ostende en championnat. On aura quelques regrets sur cette finale mais on a tout donné et je pense qu'on ne peut rien nous reprocher." (Belga)