Tchalou s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de volley féminin samedi. Le club thudinien a créé la surprise en éliminant dans sa salle de Thuillies Hermes Ostende, tenant du titre. Les Hennuyères se sont imposées 3-2 (25-21, 19-25, 20-25, 25-17, 15-9).Ostende avait décroché sa 7e Coupe de Belgique (après 1971, 1972, 1977, 1982, 1983 et 2019) en battant Asterix Avo en finale février 2020. Seul Asterix, avec 13 Coupes, compte davantage de victoires en Coupe qu'Ostende. En demi-finales, Tchalou affrontera Oudegem qui a rejoint le dernier carré après avoir battu Tongres 3-1 (25-15, 25-23, 16-25, 25/22). Les deux derniers quarts de finale auront lieu dimanche. Ils opposeront Anvers à Gand et Michelbeke à Asterix Avo, finaliste de la dernière édition. Les demi-finales auront lieu mercredi (aller) et le 30 janvier (retour). (Belga)