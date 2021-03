Le Standard entamera la demi-finale de la Coupe de Belgique de football, samedi, à Eupen, avec Joao Klauss et Jackson Muleka associés en pointe, comme contre le Club Bruges en quarts de finale.Mbaye Leye a opté pour un onze pratiquement identique à celui qui a permis aux Liégeois d'éliminer (1-0) Bruges en quarts de finale, avec un seul changement: Michel-Ange Balikwisha à la place de Damjan Pavlovic. Arnaud Bodart trouvera devant lui Moussa Sissako, Merveille Bokadi et Konstantinos Laifis. Hugo Siquet, Gojko Cimirot, Nicolas Raskin et Selim Amallah occuperont l'entrejeu, Michel-Ange Balikwisha devra alimenter en ballons Klauss et Muleka. En face, Eupen évoluera avec Théo Defourny dans les buts, Jonathan Heris, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat et Adriano en défense. Jens Cools, Knowledge Musona et Stef Peeters s'occuperont de l'entrejeu. Konan N'Dri et Amara Baby devront servir Smail Prevljak. La rencontre, dirigée par Lawrence Visser, débutera à 20h45. (Belga)