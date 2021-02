Le Standard s'est imposé 1-4 à Seraing, mercredi, en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique de football, dans le premier derby liégeois depuis vingt-cinq ans.Sur une pelouse détrempée, le Standard ouvrait le score sur sa première occasion. Sur un coup franc excentré, Abdoul Tapsoba reprenait de la tête, le ballon heurtait le poteau, Merveille Bokadi se montrait le plus prompt au rebond et débloquait la situation (4e). Le Standard pouvait alors compter sur un Arnaud Bodart en grande forme face aux Sérésiens, troisièmes de la 1B. Le gardien effectuait une double parade pour repousser les tentatives successives de Danijel Georges Milicevic et Mikautadze (10e). Bodart détournait ensuite un penalty de Mikautadze, sifflé pour une faute de Sissako sur le buteur français des Métallos (35e). Peu après, le Standard doublait la mise. Servi par Joao Klauss, Laurent Jans trompait Maxime Mignon d'une frappe croisée (38e). Malgré l'état du terrain, le Standard marquait un troisième but de belle facture : Mehdi Carcela lançait en profondeur, de l'extérieur du pied, Klauss, lequel, voyant Mignon sortir, piquait son ballon pour l'envoyer au fond des filets (68e). L'arbitre Jonathan Lardot, arrivé au pied levé pour remplacer Jasper Vergoote, qui a dû renoncer en dernière minute et rentrer chez lui "pour des raisons privées", accordait un second penalty à Seraing, à la suite d'une faute de Damjan Pavlovic sur Ali Sanogo. Des onze mètres, Mohamed Mouhli prenait Bodart à contrepied (86e). Seraing restait menaçant, notamment via Sanogo sur la gauche. Mais Jackson Muleka fixait le score à 1-4 d'un lob spectaculaire des 30 mètres (90e+2). En huitièmes de finale, le Standard rencontrera Courtrai. (Belga)