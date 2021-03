L'entraîneur du Racing Genk, John van den Brom était évidemment très satisfait de la victoire de ses joueurs à Anderlecht (1-2) dimanche et de leur qualification pour la finale de la Coupe. "Au début du match nous avons pris l'initiative et on a réussi à prendre l'avance sur belle balle en profondeur concrétisée par Onuachu, très précieux dans les seize mètres" a-t-il confié au micro de Club RTL."On a eu aussi de la chance avec le but contre son camp d'Anderlecht. Puis, il y a eu la carte rouge (Lucumi) suivie du but anderlechtois qui ont rendu la fin de match passionnante. Mais on a tenu physiquement et on a reçu la récompense de nos efforts avec cette qualification." Si la finale est programmée le 24 et le 25 avril, Genk et le Standard sera aux prises dès ce vendredi soir à la Luminus Arena en championnat. "C'est le duel le plus important des deux qui nous attendent", a ajouté le coach néerlandais. "La finale de la Coupe n'est pas avant cinq ou six semaines." (Belga)