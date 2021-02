Anderlecht s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football en battant 0-2 le RFC Liège, club de Nationale 1, mercredi, dans le dernier match au programme des seizièmes de finale.Anderlecht ouvrait le score juste avant la demi-heure, grâce à un tir croisé de Paul Mukairu (29e). Les Bruxellois se heurtaient ensuite à un excellent Kevin Debaty. Le gardien liégeois sauvait les siens en repoussant une tête de Jacob Bruun Larsen (41e), un tir de Mukairu (50e) et une frappe croisée de Lukas Nmecha (54e). En face, Liège se montrait dangereux par Michael Lallemand (46e). A peine monté au jeu, Majeed Ashimeru (67e) récupérait le ballon après une combinaison entre Mukairu et Nmecha et doublait la mise. Le Ghanéen fêtait de la meilleure manière ses premières minutes sous les couleurs anderlechtoises. En fin de match, Hannes Delcroix dégageait le ballon juste devant la ligne après une tentative de Christophe Martin-Suarez, qui avait réussi à tromper Timon Wellenreuther (87e). En huitièmes de finale, un derby bruxellois contre l'Union Saint-Gilloise, victorieuse 2-1 de Mouscron mardi, attend Anderlecht. Il s'agira des retrouvailles en Coupe de Belgique entre les deux équipes après la victoire 0-3 des Unionistes en 16e de finale de l'édition 2018/2019 (Belga)