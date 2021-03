Team New Zealand mène désormais 5 victoires à 3 contre Luna Rossa à l'issue de la 4e journée de la 36e Coupe de l'America. Lundi à Waitemata Harbour, dans le golfe d'Auckland, le défi néo-zélandais a remporté les deux régates de la journée et s'est donc approché d'un nouveau sacre.Après une journée de dimanche marquée par l'absence de vent, et donc le report des régates, Team New Zealand s'est imposé avec une marge de 58 secondes sur son rival italien dans la septième régate. Dans la huitième, Luna Rossa était ensuite bien parti pour égaliser, et ainsi laisser les deux équipes au coude-à-coude pour la quatrième fois de suite, mais le vent est retombé et a fait basculer l'issue de cette 8e régate, terminée avec 3:55 d'avance pour les Néo-Zélandais après un improbable retournement de situation. Les tenants du titre auront l'occasion de remporter cette 36e édition de la Coupe de l'America dès mardi. Pour y parvenir, ils devront absolument enlever les deux régates au programme. En effet, le premier à sept victoires est déclaré vainqueur de la prestigieuse compétition de voile. (Belga)