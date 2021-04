Nicolas Collin a pris la 19e place de la manche de Coupe du monde d'escalade, en bloc, samedi à Meiringen, en Suisse. Neuvième des qualifications, il a ensuite dû se contenter de la 19e place en demi-finale, loupant l'accession à la finale, réservée aux six meilleurs.Le Bruxellois de 23 ans avait lancé sa saison en Autriche la semaine dernière en prenant la 11e place de la Coupe d'Europe à Klagenfurt, toujours en bloc. Trois autres Belges étaient engagés en qualifications mais n'ont pas passé ce premier écueil. Simon Lorenzi a terminé 29e, Ties Vancraeynest 63e et Hannes Van Duysen 79e. Chez les dames, Chloé Caulier n'est pas parvenue à se hisser parmi les vingt premières en qualifications du bloc. Vingt-cinquième, elle a été éliminée avant les demi-finales, à l'instar de Lucie Watillon (45e). Les finales se tiendront ce samedi soir. La Coupe du monde de bloc se poursuivra avec sa deuxième manche à Salt Lake City les 21 et 22 mai prochains. La ville américaine accueillera aussi la 3e épreuve de bloc le week-end suivant ainsi que les grimpeurs de vitesse (speed). (Belga)