Coupe du Monde de BMX - Un espoir belge sur le podium à Vérone

Le jeune Belge Wannes Magdelijns est monté sur le podium de l'épreuve d'ouverture de la Coupe du Monde de BMX à Vérone, en Italie, samedi. Il a terminé troisième dans la catégorie U23. Thibaut Stoffels (septième) a également atteint la finale.Les coureurs d'élite belges n'ont pas pu se battre pour la victoire à Vérone. chez les dames, Elke Vanhoof a été éliminée en quart de finale, et chez les messieurs, Mathijn Bogaert a été le seul Belge à atteindre les seizièmes de finale, mais il n'a pas terminé la course en raison d'une chute. Les victoires sont allées au Suisse Simon Marquart et à la Néerlandaise Judy Baauw. La deuxième manche de Coupe du Monde de BMX aura lieu dimanche à Vérone, qui a remplacé Stuttgart pour la première manche en raison des règles sanitaires en applications en Allemagne. (Belga)

