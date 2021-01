Bart Swings a décroché la médaille d'argent du départ groupé (mass-start) de la manche de Coupe du monde de patinage de vitesse, samedi à la Thialf Arena de Heerenveen, aux Pays-Bas. Le Louvaniste, vice-champion olympique de la discipline, remporte en outre le classement final de la Coupe du monde.C'est le Néerlandais Jorrit Bergsma qui a remporté la mass-start en 7:43.470, devant Bart Swings (7:45.080) et le Suisse Livio Wenger (7:45.210). En raison de la pandémie de coronavirus, la Coupe du monde de patinage de vitesse a été réduite à deux manches cette saison. La première a eu lieu la semaine dernière, déjà à Heerenveen. Swings y avait pris la 3e place du départ groupé, derrière le Néerlandais Arjan Stroetinga, vainqueur, et le Suisse Livio Wenger. Swings, qui est également champion d'Europe du départ groupé, enlève également le classement final de la Coupe du monde de la discipline. Il termine avec 302 points devant Livio Wenger (280) et Jorrit Bergsma (270). (Belga)