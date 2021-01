Le Suisse Mauro Caviezel, vainqueur l'an dernier de la Coupe du monde de Super-G et tombé jeudi à l'entraînement, souffre d'une lésion ligamentaire au genou gauche mais "fera tout" pour skier à nouveau cette saison, a indiqué sa fédération dimanche.Monté sur le podium de deux super-G sur trois cette saison (une victoire, une 2e place), Caviezel, 32 ans, a lourdement chuté jeudi à l'entraînement à Garmisch (Allemagne). Il a subi une "importante commotion cérébrale" et les examens passés dimanche ont révélé une "lésion ligamentaire au genou gauche et une contusion osseuse", a précisé Swiss Ski dans un communiqué. "J'ai besoin d'un peu de repos maintenant avant de commencer ma rééducation, puis je ferai tout mon possible pour être à nouveau compétitif cet hiver", explique le skieur, cité dans le communiqué. (Belga)