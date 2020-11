Le Chinois Fan Zhendong a remporté la Coupe du monde de tennis de table pour la quatrième fois de sa carrière en battant son compatriote Ma Long 4-3 (3-11, 11-8, 11-3, 11-6, 7-11, 7-11, 11-9) dimanche en finale à Weihai en Chine. Zhendong égale son compatriote Ma Lin au nombre de victoires finales en Coupe du monde.Sur ses cinq participations à la Coupe du monde depuis 2015, Fan Zhendong a atteint la finale de la compétition chaque année et n'a été battu qu'une seule fois (2015). Il s'était imposé à Saarbruck (2016), Paris (2018) et Chengdu (2019). "J'aimerais remercier le comité d'organisation et l'ITTF pour avoir réussi à mettre en place une telle compétition dans des circonstances difficiles" a réagi Zhendong. "Je voudrais aussi remercier mon staff. Malgré la pandémie, nous avons pu continuer à travailler à un haut niveau. C'était ma première compétition internationale en huit mois mais je ne me sentais pas rouillé." Aucun pongiste belge ne participait à la Coupe du monde. (Belga)