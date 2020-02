Le FC Barcelone s'est fait piéger par l'Athletic Bilbao jeudi soir en quarts de finale de Coupe du Roi. Le Basques ont décroché leur ticket pour la demi-finale dans les derniers instants de la rencontre en marquant le seul but du match grâce à un coup de tête d'Inaki Williams (90e+3).Une défaite qui fait terriblement mal au FC Barcelone, déjà perturbé par une querelle interne qui a opposé Lionel Messi et le directeur sportif Eric Abidal en semaine. Le Barça est le deuxième cador à tomber ce jeudi en quart de finale. En début de soirée, le Real Madrid s'est lui aussi incliné, 3-4 contre la Real Sociedad. Celle-ci accède donc au dernier carré avec l'Athletic Bilbao, Grenade et Mirandes (D2). (Belga)