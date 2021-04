Le Sénat a officiellement reçu les candidatures de l'ex-ministre flamande Joke Schauvliege et de l'ancienne présidente du Sénat Sabine de Bethune au poste de juge à la Cour constitutionnelle, a-t-il confirmé vendredi. Dans quelques mois, l'une des deux politiciennes CD&V remplacera leur coreligionnaire Trees Merckx-Van Goey lorsque celle-ci partira à la retraite.Le vote secret est prévu le 21 mai. Une majorité des deux tiers sera nécessaire pour désigner la nouvelle juge. Âgée de 51 ans, Joke Schauvliege siège actuellement au parlement régional après avoir été ministre du gouvernement flamand, un poste dont elle avait dû démissionner après avoir affirmé que les marches pour le climat étaient un complot. Sabine de Bethune, 62 ans, siège quant à elle au Sénat depuis de nombreuses années. Elle en a même assuré la présidence de 2011 à 2014. La Cour constitutionnelle est composée de douze juges, dont six juristes expérimentés et six politiciens qui ont au moins siégé dans un parlement pendant cinq ans. Traditionnellement, ces nominations se font sans remous, mais les deux tentatives infructueuses de désigner Zhakia Khattabi (Ecolo) à l'un de ces postes ont rebattu les cartes. (Belga)