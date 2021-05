L'Allemagne va lever plusieurs restrictions, dont l'obligation de test négatif pour entrer dans des magasins ou les limitations de réunions privées, pour les personnes vaccinées contre le Covid-19, a annoncé mardi la ministre de la Justice."Les personnes vaccinées n'auront plus besoin d'un test négatif si elles veulent faire des courses, aller chez le coiffeur ou visiter un jardin botanique, par exemple", a indiqué dans un communiqué Christine Lambrecht. Selon un texte adopté mardi par le gouvernement et qui doit encore être adopté en fin de semaine par le parlement, les personnes vaccinées pourront "se rencontrer en privé sans restrictions", a ajouté la ministre. Le couvre-feu nocturne récemment instauré à partir de 22h00 ne s'appliquera plus non plus aux personnes ayant reçu deux doses de vaccin. La chambre basse du parlement, le Bundestag, se prononcera sur ce texte jeudi et le Bundesrat, la chambre haute, vendredi. En cas d'adoption, ces assouplissements pourraient ainsi entrer en vigueur dès ce week-end. Plus de 6,7 millions de personnes avaient reçu lundi les deux doses et près de 24 millions une dose, selon l'institut Robert Koch. L'Allemagne, durement frappée par une troisième vague épidémique cet hiver, a adopté depuis plusieurs mois de nombreuses restrictions, de la fermeture des bars, restaurants, lieux culturels et enceintes sportives, à la fermeture de magasins non essentiels, la limitation drastique des réunions privées ou encore un couvre-feu nocturne. Contrairement à de nombreux pays européens, le gouvernement n'a pas encore présenté de calendrier de réouverture de ces lieux. "Nous avons dû restreindre les droits fondamentaux durant la crise sanitaire pour protéger la vie et la santé. Cela a été extrêmement douloureux pour moi en tant que ministre de la Justice", a souligné Mme Lambrecht. "J'ai aussi toujours dit que les droits fondamentaux devaient être rétablis dès lors que leur restriction n'était plus justifiée", a ajouté la ministre social-démocrate. "La baisse des taux d'infection et le fait que de plus en plus de personnes se fassent vacciner me rendent confiante dans le fait que nous pourrons passer rapidement à d'autres étapes d'ouverture", conclut-elle, soulignant cependant que "la pandémie n'est pas encore terminée". L'Allemagne comptait ainsi mardi 3.433.516 cas officiellement déclarés de Covid-19 (+7.534 en 24H) et 83.591 décès (+315). (Belga)