(Belga)LONDRES Plusieurs millions de vaccins contre le coronavirus produits en Belgique pourraient être livrés au Royaume-Uni à l'aide d'avions militaires, rapportait samedi soir The Guardian. Le quotidien affirme que des contacts ont déjà été noués et que cette option serait envisagée à partir du 1er janvier en cas de congestion du trafic ferroviaire, routier et maritime. Londres semble préoccupé par les conséquences du Brexit sur les transports. Pour acheminer les vaccins, toutes les pistes sont ouvertes. Les avions militaires constituent cependant l'option la plus fiable, estiment des fonctionnaires britanniques proches du dossier. Quelque 800.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech ont déjà été importées. Pas moins de 5 millions de doses sont attendues d'ici la fin de l'année. (Belga)