La cour d'appel de Paris a ordonné mercredi le renvoi en correctionnelle pour "homicides involontaires" d'Air France et d'Airbus pour leurs responsabilités indirectes dans le crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts en 2009.Cette décision, réclamée par le parquet général et très attendue des familles des victimes, invalide le non-lieu prononcé en 2019 en faveur de la compagnie et du constructeur au terme des investigations. Les avocats d'Airbus ont immédiatement annoncé un recours en cassation. (Belga)