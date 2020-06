Crise au Venezuela - Washington met des compagnies maritimes sur liste noire pour avoir aidé le Venezuela

L'administration Trump a placé mardi sur liste noire quatre compagnies maritimes, accusées d'aider le régime de Nicolas Maduro au Venezuela, que Washington estime être illégitime."Le régime illégitime de Maduro reçoit de l'aide de compagnies maritimes et de leurs vaisseaux pour continuer à exploiter les ressources naturelles du Venezuela au profit du régime", a accusé le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, dans un communiqué. "Les Etats-Unis vont continuer à viser ceux qui soutiennent ce régime corrompu et contribuent aux souffrances du peuple vénézuélien", a-t-il ajouté. L'Office chargé des sanctions a placé sur cette liste noire la compagnie Afranav Maritime, basée dans les îles Marshall. Elle est propriétaire du tanker Athens Voyager, lui même sous pavillon panaméen et qui a transporté des produits pétroliers chargés dans des ports vénézuéliens en février. La compagnie Seacomber, basée en Grèce, est propriétaire du Chios I, un pétrolier battant pavillon maltais. Elle a été placé sur la liste noire pour les mêmes raisons, ainsi que la compagnie Adamant Maritime, basée dans les îles Marshall et propriétaire du Seahero, un pétrolier battant pavillon bahaméen. Le Trésor a également désigné la compagnie Sanibel Shiptrade, propriétaire du Voyager I, un autre tanker. Les deux sont enregistrés dans les îles Marshall. (Belga)

