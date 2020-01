La seconde demi-finale aller de la Coupe de Belgique entre l'Antwerp et Courtrai s'est terminée jeudi sur un partage 1-1 tout comme Club Bruges-Zulte-Waregem la veille. Courtrai a ouvert la marque par Jovan Stojanovic (69e, 0-1) et Dieumerci Mbokani a égalisé pour les Anversois (82e, 1-1). Le match retour a lieu le 6 février.Si les supporters anversois avaient chauffé l'ambiance, cela n'a pas eu de répercussion directe sur la pelouse. L'Antwerp n'a pas pris un départ en fanfare et a attendu pour avoir trois chances d'un coup suite à un tir d'Alexis de Sart repoussé par Adam Jakubech. Mbokani a récupéré le ballon qu'il a passé à Lior Refaelov dont le tir a été bloqué par un arrière adverse. Enfin, une tentative de Faris Haroun a également été bloquée par un joueur de Courtrai. Les Anversois ont réclamé un penalty que l'arbitre Nicolas Lardot, sur conseil du VAR, n'a pas accordé (18e). Les Anversois étaient lancés mais à chaque fois qu'ils tentaient leur chance, il y a avait un Courtraisien pour empêcher le ballon d'entrer. Christophe Lepoint a dégagé un tir de Didier Lamkel Zé (22e), Jakubech a effectué une parade sur un ballon rebondissant d'Ivo Rodrigues (27e) et De Sart a visé le filet latéral (43e). Bilan au repos: 12 tirs dont six cadrés pour l'Antwerp, zéro pour les Kerels. A la reprise, Courtrai l'a de nouveau échappé belle sur un tir de Simen Juklerod que Jakubech n'a pas contrôlé. Sur le rebond, Hannes Van Der Bruggen a dégagé in extrémis sous le nez de Ritchie De Laet (48e). L'Antwerp a encore manqué une grande opportunité par Lamkel Zé, qui a mal botté un penalty accordé pour un tacle en retard de Petar Golubovic sur Juklerod (57e). Courtrai avait du mal avec le pressing de l'Antwerp lorsque Tuta a envoyé loin devant le ballon en direction d'Ilombe Mboyo, qui l'a dévié de la tête vers Stojanovic. Après avoir prolongé la passe de la tête sur le poteau, le Serbe a profité du rebond pour donner l'avance aux Kerels (69e, 0-1). Courtrai a failli doubler son avance mais la reprise de Van Der Bruggen a frappé le cadre (75e). A partir de ce moment-là, l'Antwerp a frôlé plusieurs fois avec l'égalisation. Celle-ci est arrivée par Mbokani grâce à l'intervention du VAR, l'arbitre ayant annulé le but pour hors-jeu préalable de l'attaquant congolais sur signalisation de l'assistant (82e, 1-1). L'Antwerp a eu chaud, en témoigne un dernier tir de Faiz Selemani qui a frappé le poteau (90e+3). (Belga)