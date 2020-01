Le Club de Bruges s'est fait accrocher par Zulte Waregem 1-1 (mi-temps: 0-0) en match aller des demi-finales de la Coupe de Belgique de football mercredi chez lui au stade Jan Breydel. Une grosse bévue de Simon Mignolet, le gardien brugeois, offrant l'égalisation à Zulte Waregem maintient toutes les chances des hommes de Franky Dury avant le match retour dans deux semaines.C'est Rits qui avait ouvert la marque pour les Brugeois à la 53e. Berahino profitait ensuite, six minutes plus tard, d'une grosse bévue de Simon Mignolet qui manquait sa relance pour égaliser (1-1). Jeudi (20h45), l'Antwerp accueille Courtrai au Bosuil. Les matches retour auront lieu le 5 février (20h45) pour ce qui concerne le duel entre Zulte Waregem et les Brugeois. Les Coutraisiens recevront le club du Great Old le lendemain, le 6 février à 20h45. La finale est programmée au stade Roi Baudouin de Bruxelles le 22 mars. (Belga)