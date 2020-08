Gregory Wathelet a remporté l'épreuve d'ouverture du jumping de Saint-Tropez avec son cheval Indago jeudi. Cinq autres duo belges ont réalisé un sans faute.Avec un chrono de 61.02, Gregory Wathelet et Indago ont été plus rapides que l'Allemand Marcus Ehning avec Funky Fred (63.45). Jos Verlooy et Fabregas ont terminé à la septième place (64.58) devant Pieter Devos/Just Me D (68.38) et Olivier Philippaerts/Hurricane (68.41). Niels Bruynseels/Nabeau ont terminé 11e (69.15). Nicola Philippaerts/Aqaba de Leau ont fini 14e (72.83). (Belga)