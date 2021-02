Jérôme Guéry, avec Quel Homme de Hus, a décroché la quatrième place du Grand Prix à 1m50 lors du jumping Vejer de la Frontera en Espagne dimanche. Un résultat qui lui permet de rester dans la course pour une qualification olympique.En Espagne, Guéry et Quel Homme de Hus ont montré qu'ils pouvaient encore apporter quelque chose au sein de la délégation belge qui se rendra à Tokyo l'été prochain avec un chrono de 41.42. Le concours a été remporté par l'Irlandais Michael Duffy avec Lapuccino 2 devant l'Anglais Joseph Stockdale avec Equine America et le Suisse Steve Guerdat avec Albführen's Maddox. (Belga)