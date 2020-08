Cynthia Bolingo et Ismael Debjani, tous deux du club du CABW, ont honoré vendredi soir le rendez-vous athlétique de leur club en s'imposant dans leurs courses respectives. Bolingo a signé le doublé 100-200 mètres et Debjani a dominé le 1.500 mètres.Le stade de la Dodaine à Nivelles a retrouvé, vendredi soir, les allures de la compétition après la période de confinement due à la crise du Covid-19. Le meeting nivellois, organisé dans le respect des mesures sanitaires, a salué les victoires des athlètes du cru: Cynthia Bolingo s'est imposée sur 100 mètres (11.74) et 200 mètres (23.68), Ismael Debjani a dominé le 1.500 mètres en 3:37.89. On notera, par ailleurs, la victoire du Namurois Eliott Crestan (SMAC) sur 800 mètres (1:47.19) et de Leopold Kapata (CABW) au triple saut (14m67). Les athlètes mettront, ce week-end, le cap sur Bruxelles pour le GP Mingels, samedi, et le Brussels Grand Prix, dimanche. Les deux rendez-vous sont fixés au Stade Roi Baudouin. . Principaux résultats: HOMMES 100 mètres. 1. Mamadou Sarr (Fra) 10.58, 2. Fredrik Nielsen (CABW) 10.93, 3. François Depret (USTA) 10.94, 4. Arthur Pinter (CABW) 10.97, 5. Hadrien Piengeon (CABW) 11.11 200 mètres. 1. Frederik Nielsen (CABW) 21.93, 2. Clément Hendrick (CABW) 22.43, 3. Vincent Scaunet (OEH) 22.556, 4. Marius Grek (CABW) 22.67, 5. Aymerick Dramaix (DS)22.94. 800 mètres. 1. Eliott Crestan (SMAC) 1:47.19, 2. Hugo Houyez (Fra) 1:47.99, 3. Aaron Botterman (KAAG) 1:49.68, 4. Pierre Lechat (Fra) 1:50.52, 5. Clément Houcke (Fra) 1:51.56. 1.500 mètres. 1. Ismael Debjani (CABW) 3:37.89, 2. Isaac Kimeli (OEH) 3:39.85, 3. Hugo Hay (OEH) 3:39.97, 4. Robin Hendrix (OEH) 3:41.06, 5 Thomas Van Oppen (ACHL) 3:41.28. Triple saut. 1. Leopold Kapata (CABW) 14m67, 2. Désiré Kingunza (CSF) 14 m13, 3. Mattis Trost (RIWA) 13m51, 4. Simon Van Roy (CABW) 13m18, 5. Fabrice Adjano (CSF) 12m86. DAMES 100 mètres. 1. Cynthia Bolingo (CABW) 11.74, 2. Alexandra Mortant (CABW) 12.158, 3. Kylie Lambert (CABW) 12.23, 4. Marilyn Alabiso (OEH) 12.54, 5. Chloe O'Shea (USBW) 12.74. 200 mètres. 1. Cynthia Bolingo (CABW) 23.68, 2. Lucie Ferauge (CABW) 24.06, 3. Kylie Lambert (CABW) 24.61, 4. Souliatou Saka (Ben) 24.97, 5. Marilyn Alabiso (OEH) 25.15. 800 mètres. 1. Nadège Dom Modi (CABW) 2:12.53, 2. Liselot Smolders (ROBA) 2:16.84, 3. Julien Gamain (Fra) 2:18.55, 4. Juliette Lothaire (BBS) 2.25.23, 5. Elea Buis (FCHA) 2:26.94. 1.500 mètres. 1. Elodie Vandenabeele (ACLO) 4:41.61, 2. Coralie Driss (Fra) 4:41.84, 3. Chrystal Monseur (Fra) 4:44.24, 4. Charlotte Vervoort (LYRA) 4:46.14, 5. Soraya Meert (LEBB) 4:48.26. Triple saut. 1. Ilona Masson (FCHA) 12m25, 2. Marine Chombart (Fra) 12m25, 3. Camille Vecrin (Fra) 10m86. (Belga)