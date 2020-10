Le Club NXT et Deinze ont fait match nul 1-1 vendredi lors de la septième journée de la 1B Pro League. Les espoirs du Club Bruges ont égalisé à la dernière minute. Deinze, qui n'a joué que six matches, est troisième avec 10 points, deux de moins que Seraing, qui se rend au RWDM (6e, 6 points) dimanche à 16 heures.Les buts sont tombés en fin de rencontre. Seth De Witte (70e, 0-1) a donné l'avance aux visiteurs et Ignace Van der Brempt (90e, 1-1) a arraché le partage pour les Brugeois, qui restent derniers (3 points). Samedi à 20h45, Lommel reçoit Westerlo et dimanche à 20h00, l'Union Saint-Gilloise (2e, 11 points) se rend au Lierse. (Belga)