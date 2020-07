L'Union Saint-Gilloise a annoncé un troisième transfert entrant jeudi. En effet, après les signatures d'Anthony Moris et Loïc Lapoussin, le club bruxellois de D1B a attiré Dante Vanzeir, qui arrive en provenance du KRC Genk. Le milieu offensif a signé un contrat de trois ans, avec une option pour une saison supplémentaire.Vanzeir, 22 ans, a fait partie de l'épopée de l'équipe nationale belge U17 troisième lors du Mondial au Chili en 2015. Formé à Genk, il n'a joué que 9 matches avec l'équipe première limbourgeoise. En effet, il a successivement été prêté au Beerschot (2018-2019) et à Malines (2019-2020). Après une saison pleine au Beerschot (39 matchs, 17 buts et vice-champion), il a enchaîné avec les Malinois, où il a inscrit 3 buts en 17 matches de D1A lors du défunt exercice. La Proximus League reprendra le weekend du 22 août. (Belga)