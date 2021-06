David Dushman, qui était le dernier libérateur encore en vie du camp de concentration nazi d'Auschwitz et un escrimeur de talent, est décédé à l'âge de 98 ans.M. Dushman, un Russe de confession juive, s'est éteint à Munich dans le sud de l'Allemagne où il résidait depuis plusieurs années, a indiqué samedi le Comité international olympique dans un communiqué. "La mort de David Dushman m'attriste profondément" a réagi Thomas Bach, président du Comité et ancien escrimeur allemand. "Quand nous nous sommes rencontrés en 1970, il m'a immédiatement offert son amitié et ses conseils malgré son expérience de la guerre et d'Auschwitz", at-il déclaré, "un geste profondément humain que je n'oublierai jamais". Originaire de l'ancienne Union soviétique, David Dushman était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale et a combattu les armées du IIIme Reich. Il a notamment participé à la meurtrière bataille de Stalingrad, perdue par l'Allemagne nazie. Aux commandes de son char, il participe le 27 janvier 1945 à la libération du camp d'Auschwitz situé en Pologne alors occupée par les nazis, où se trouvent quelque 7.000 survivants. Il a alors 21 ans. Plus d'un million de victimes ont péri dans ce camp de concentration. Après des études de médecine et de sport, il devient le meilleur escrimeur de l'Union soviétique en 1951, avant d'entraîner l'équipe d'escrime féminine de 1952 à 1988. A ce titre, il était présent à Munich lors la prise d'otages des Jeux olympiques de Munich en 1972, quand des membres de l'équipe olympique d'Israël ont été pris en otage et assassinés par des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Par la suite, David Dushman est souvent intervenu dans les écoles pour raconter son histoire. Jusqu'à l'âge de 94 ans, il s'est rendu presque tous les jours à son club d'escrime de Munich pour y donner des cours, indique le comité olympique. (Belga)