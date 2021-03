David Goffin (ATP 13), tête de série N.8 et exempté du premier tour au Masters 1000 de Miami, joué sur dur et doté de 4.299.205 dollars, débutera son tournoi contre l'Australien James Duckworth (ATP 104).Mercredi en Floride, Duckworth, 29 ans, a battu l'Allemand Mischa Zverev, 280e mondial et issu des qualifications, sur le score de 6-2, 4-6, 6-4 après 2h14 de jeu. Ce sera le premier duel entre Goffin, demi-finaliste en 2016 en Floride, et Duckworth, toujours à la recherche de son premier titre sur le circuit principal. En cas de victoire, le Liégeois de 30 ans, lauréat à Montpellier fin février, affrontera au 3e tour de ce premier Masters 1000 de la saison le vainqueur du duel entre le Kazakh Alexander Bublik (ATP 44) et le Serbe Laslo Djere (ATP 57). Si Goffin est le seul représentant belge dans le tableau du simple messieurs, Joran Vliegen (ATP 35) et Sander Gillé (ATP 39) tenteront eux de s'illustrer en double. Au premier tour, ils défieront le Canadien Felix Auger-Aliassime et le Polonais Hubert Hurkacz, vainqueurs du Masters 1000 de Paris-Bercy fin 2020. (Belga)