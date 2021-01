David Goffin n'a pas trainé en route au 2e tour du tournoi ATP 250 sur dur d'Antalya. Samedi en Turquie, le Belge, 16e mondial, a battu l'Espagnol Nicola Kuhn (ATP 253), 20 ans, sur le score de 6-0, 6-2 en 57 minutes de jeu à peine.Le droitier de Rocourt a donc connu une partie beaucoup plus calme qu'au premier tour contre le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 83), son partenaire de double, où il avait dû sauver cinq balles de match avant de s'imposer. En quarts de finale de ce qui constitue son premier tournoi de l'année, Goffin défiera l'Italien Stefano Travaglia, 29 ans et 75e mondial, qui a pris la mesure du Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 87) sur le score de 7-6 (5), 6-3 en début de programme. Ce sera le premier duel sur le circuit entre les deux hommes. En double, Goffin et Herbert se sont inclinés vendredi au premier tour devant les Kazakhs Alexander Bublik et Andrey Golubev sur le score de 6-3, 0-6, 12/10. (Belga)