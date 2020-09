Davy Roef remplace Hendrik Van Crombrugge, blessé, chez les Diables Rouges

Hendrik Van Crombrugge, le gardien de but du RSC Anderlecht ne dispose pas de tous ses moyens physique et a quitté l'entraînement des Diables Rouges, mardi à Tubize. Il est remplacé dans l'effectif par Davy Roef (La Gantoise), a annoncé la fédération (RBFA) sur Twitter.La Belgique a débuté mardi sa préparation en vue de ses deux premiers matchs de Ligue des Nations : au Danemark (5 septembre à Copenhague) et face à l'Islande (8 septembre à Bruxelles). (Belga)

