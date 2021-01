Le Premier ministre Alexander De Croo est heureux de voir la 'Global Gag Rule' abrogée par le président américain Joe Biden, fait-il savoir jeudi soir dans un communiqué.Le président américain Joe Biden a abrogé jeudi par décret présidentiel cette loi, qui depuis son rétablissement par l'administration Trump début 2017, privait de financement américain les organisations qui soutiennent les jeunes filles et les femmes dans les pays en développement en matière de planning familial, de contraception et d'avortements réalisés en toute sécurité, annonce le Premier ministre. En 2017, Alexander De Croo, alors ministre de la Coopération au développement, avait été l'un des initiateurs du mouvement "She Decides" lancé en réaction à cette décision de la Maison Blanche. En mars 2017, la Belgique avait organisé la première conférence internationale "She Decides" à Bruxelles, où plus de 50 pays et organisations ont exprimé leur soutien et promis 181 millions d'euros de fonds. "Le retour des États-Unis à la table des négociations contribuera à garantir ces droits dans le monde entier, même si le chemin à parcourir est encore long pour permettre à davantage de filles et de femmes de faire leurs propres choix importants en matière de santé et d'avenir", déclare Alexander De Croo. "Si ce décret du président Biden est le bienvenu, une abrogation permanente de la GGR par voie législative contribuerait à stabiliser la situation des femmes et des filles dans le monde", ajoute-t-il. (Belga)