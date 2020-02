Lundi après-midi, le temps restera très venteux sous une nébulosité variable, selon l'IRM. Des éclaircies alterneront avec des passages très nuageux accompagnés d'averses parfois avec du grésil ou un coup de tonnerre. Le vent d'ouest à sud-ouest sera assez fort à fort et le long du littoral généralement très fort. Des rafales proches de 100 km/h sont encore possibles en cas de fortes averses. Les maxima seront compris entre 4° et 10°.Des averses seront encore possibles en de nombreux endroits sous une nébulosité variable à abondante puis plus tard en soirée et cette nuit, des éclaircies plus larges se développeront à partir de l'ouest et le temps deviendra plus sec. Toutefois le risque d'averses demeurera bien présent au sud du sillon Sambre et Meuse et pourront prendre un caractère hivernal en Haute Ardenne surtout en deuxième partie de nuit. Les minima oscilleront entre 0° et 5°. Le vent d'ouest- sud-ouest restera assez fort à fort dans l'intérieur et très fort à la côte. Des rafales de 70 à 95 km/h seront encore possibles. Mardi, le temps restera venteux avec des averses surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, elles pourront prendre un caractère hivernal. Ailleurs, les éclaircies seront parfois larges et le temps souvent sec. Les maxima seront compris entre 1° en Hautes Fagnes à 7° dans le centre. Le vent d'ouest sera encore assez fort à fort dans l'intérieur, très fort à la côte. Rafales possibles jusque 90 km/h. En fin de journée, il diminuera pour devenir modéré à assez fort dans l'intérieur et fort à la côte. Rafales jusque 75 km/h. (Belga)