Mercredi matin, une trainée de pluie s'attardera dans le nord-ouest du pays tandis que la partie sud-est profitera déjà de quelques éclaircies, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, nous bénéficierons d'abord d'un temps sec, ensuite le risque d'averses augmentera à nouveau. Il fera très doux avec des maxima de 17 à 19 degrés en Ardenne et jusqu'à 20 à 22 degrés en plaine, mais le vent sera soutenu. Des rafales pourront souffler jusque 90 km/h à la mer et 80 km/h à l'intérieur des terres. L'IRM a émis une alerte jaune pour le vent de 11h00 à 20h00.Cette nuit, le thermomètre flirtera avec les 15 degrés degrés et le vent faiblira avec des rafales pouvant aller tout de même jusqu'à 55km/h. Jeudi et vendredi, le temps sera variable, les périodes de pluie alterneront avec des éclaircies et les valeurs maximales seront proches de 15 degrés dans le centre. (Belga)