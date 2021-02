L'après-midi débutera sous les nuages et la pluie, pouvant être verglaçante en Ardenne, avant le retour d'un temps plus sec à l'ouest et au centre du pays, selon les prévisions lundi de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima resteront positifs, compris entre 2°C et 8°C, voire 9°C à la Côte.Le vent, de secteur sud puis sud-ouest, sera modéré à assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h en Ardenne et 50 km/h ailleurs. En soirée, les nuages domineront encore le ciel et des pluies sont attendues à partir de la frontière française en deuxième partie de nuit. Les minima oscilleront entre 1°C et 4°C en Ardenne, entre 4°C et 6°C ailleurs. Mardi, il fera généralement sec et des éclaircies seront possibles, même si le ciel devrait rester voilé. Il fera plus doux: maxima de 7°C à 10°C en Ardenne et de 10°C ou 11°C dans la plupart des autres régions. Pour mercredi, l'IRM prévoit un temps nuageux et sec. (Belga)