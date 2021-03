La fin de semaine sera marquée par une alternance de vent, de pluie et d'éclaircies, indique jeudi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. La douceur reviendra ensuite progressivement avec un début de semaine prochaine qui s'annonce plutôt printanier.Jeudi après-midi, les petites pluies ou quelques averses se décaleront du centre vers l'est du pays, et les éclaircies se propageront de l'ouest vers le centre. Les dernières précipitations quitteront l'est en soirée. Les maxima varieront entre 8 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 13 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest, faiblissant en soirée dans l'intérieur du pays. Demain vendredi, à l'avant d'une zone de pluie sur les Îles Britanniques, le temps sera doux avec par moments du soleil. L'après-midi, la nébulosité deviendra très abondante, puis la zone de pluie abordera l'ouest du pays en fin de journée. L'après-midi, la nébulosité deviendra très abondante, puis la zone de pluie abordera l'ouest du pays en fin de journée. Samedi, des courants maritimes frais et instables détermineront la météo. Des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes donnant lieu à des averses ou des giboulées, localement intenses, et pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre (surtout sur le nord et l'est du pays). En Ardenne, des précipitations sous forme de neige sont prévues. L'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. Dimanche, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Les éclaircies seront probablement un peu plus généreuses sur le sud-est. À partir de lundi, les éclaircies seront de plus en plus généreuses et le temps s'adoucira sensiblement avec des maxima frôlant les 20 degrés. (Belga)