De moins en moins d'élèves flamands parlent néerlandais à la maison

De moins en moins d'élèves fréquentant l'enseignement maternel et primaire en Flandre parlent le néerlandais à la maison. C'est ce qui ressort mardi des chiffres fournis par les services de statistiques flamands.Lors de l'année scolaire 2019-2020, 25% des élèves de maternelles et 22% de ceux en primaire pratiquaient une autre langue que celle de Vondel chez eux. C'est, dans les deux cas, une augmentation d'un point de pourcentage par rapport à l'année précédente. En l'espace de 10 ans, l'augmentation atteint près de 10 points de pourcentage. "On ne peut pas se détourner de cette évolution", a commenté le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA). "On ne pas continuer à dire qu'il n'y a rien à faire". Celui-ci entend dès lors renforcer l'apprentissage du néerlandais et renforcer les examens de fin de cycles sur cette matière. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.