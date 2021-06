Des recherches étaient à nouveau lancées mercredi dans le Limbourg afin de retrouver le militaire en fuite Jürgen Conings. Vers 8h30, plusieurs véhicules rassemblés aux abords du stade du RC Genk sont partis, probablement en direction d'As et de Zutendaal.Ces dernières semaines, les recherches s'étaient concentrées à Lanklaar (Dilsen-Stokkem) et Maasmechelen, ainsi que dans certaines zones du parc national de Haute Campine. Jürgen Conings, 46 ans, a adressé des menaces à l'encontre de diverses personnalités dont le virologue Marc Van Ranst. Lorsqu'il n'a pas regagné son domicile le 17 mai au soir et que des lettres d'adieu inquiétantes ont été retrouvées, l'alerte a été donnée et d'importantes recherches ont été menées en vue de retrouver ce militaire qui a mis la main sur des armes lourdes. Un juge d'instruction a été désigné pour cette enquête. Le militaire est poursuivi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et infraction à la législation sur les armes dans un contexte terroriste. (Belga)