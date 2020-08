Débats sur la mémoire du colonialisme - La statue de Léopold II dégradée pour la deuxième fois au Musée de l'Afrique à Tervuren

La statue de Léopold II qui se trouve dans le jardin du Musée de l'Afrique à Tervuren a, ce week-end, été dégradée pour la deuxième fois. Des inconnus ont couvert la statue de peinture rouge et ont écrit "BLM II" sur le piédestal, en référence au mouvement Black Lives Matter, rapporte dimanche soir ROBtv. La statue avait déjà été enduite de peinture au début du mois de juin.L'œuvre sculpturale réalisée par l'artiste Tom Frantzen contient un certain nombre d'éléments critiques envers la domination coloniale de l'ancien monarque au Congo. Ainsi, les trois guerriers africains ont les pieds coupés et le lion et l'éléphant détournent le regard du buste, dénonçant notamment le vol d'ivoire par l'ancien roi des Belges. Guido Gryseels, directeur général du Musée royal d'Afrique centrale, a déclaré, dans une interview accordée à ROBtv, avoir beaucoup de compréhension pour le mouvement Black Lives Matter, mais ne pas approuver la dégradation de la statue. Parallèlement à la discussion sur ce qu'il adviendra de la sculpture à l'avenir, le musée y apposera bientôt une plaque supplémentaire comportant des informations sur Léopold II et la raison pour laquelle la statue trône à cet endroit spécifique. Des mesures de sécurité supplémentaires seront également mises en place afin de prévenir ce type de dégradations. (Belga)

