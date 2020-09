Les travaux de construction d'une bifurcation vers Brussels Airport depuis l'autoroute cyclable F3 entre Bruxelles et Louvain ont débuté, annonce mardi l'aéroport. Le chantier devrait durer quatre mois et permettra, une fois terminé, de s'y rendre à vélo de manière sûre et rapide. Le coût du projet s'élève à environ deux millions d'euros, dont 35% seront pris en charge par la Flandre et 35% par la Province du Brabant flamand, le reste étant financé par Brussels Airport.Les travaux ont commencé à hauteur de la Heidestraat à Zaventem. La route cyclable longera le domaine de l'aéroport jusqu'à une zone située entre les gares de Nossegem et Zaventem, où elle rejoindra l'autoroute pour deux roues F3. La liaison vers l'aéroport sera installée principalement dans le lit de l'ancienne ligne de chemin de fer et mesurera environ deux kilomètres. L'autoroute F3 passe par les gares de Louvain, Herent, Veltem, Erps-Kwerps, Kortenberg, Nossegem et Zaventem, avant de bifurquer vers Woluwe-Saint-Etienne pour pénétrer dans la capitale via la route cyclable 1b et Evere (derrière l'ancien siège de l'Otan) et Schaerbeek. A terme, l'autoroute cyclable continuera en droite ligne depuis Zaventem vers Diegem, une fois la construction d'un pont pour cyclistes au-dessus du Ring bruxellois terminée. Des travaux préparatoires y ont lieu actuellement et jusqu'à la mi-septembre. Long de 800 mètres, ce pont devrait être terminé d'ici fin 2021 et réduira de trois kilomètres la distance à parcourir entre Louvain et Bruxelles. Dans des circonstances normales, 70.000 passagers et 24.000 employés se rendent chaque jour à l'aéroport, qui espère ainsi encourager l'utilisation du vélo. (Belga)