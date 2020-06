Le compositeur et musicien américain Johnny Mandel est décédé à l'âge de 94 ans, rapporte mardi le magazine Variety. L'artiste avait entre autres composé la musique de la célèbre série télévisée M*A*S*H.Johnny Mandel a signé la musique de plus de 30 films, dont celles de "Les jeux de l'amour et de la guerre" d'Arthur Hiller, et de "Le Chevalier des sables" de Vincente Minelli. Pour ce dernier film, le compositeur a écrit la chanson "The Shadow of Your Smile", qui lui a valu un Oscar et un Grammy. Sur l'ensemble de sa carrière, Johnny Mandel a reçu cinq Grammy's. Il a collaboré avec des artistes tels que Count Basie, Frank Sinatra et Chet Baker. Né à New York, Johnny Mandel s'est éteint dans sa maison en Californie, a indiqué sa fille au journal New York Times. (Belga)