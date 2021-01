Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a condamné dans la soirée les débordements qui ont eu lieu mercredi à Schaerbeek, après la manifestation relative au décès du jeune Ibrahima B. lors de son interpellation par la police samedi. Les émeutiers ne seront pas libérés, annonce le ministre sur Twitter, alors que la police a procédé à plus d'une centaine d'arrestations."Nous ne pouvons en aucun cas accepter ce qui s'est passé aujourd'hui à Schaerbeek. Des enquêtes sont en cours. Plus de 100 personnes ont été arrêtées. Les émeutiers ne seront pas libérés", a commenté dans la soirée le ministre sur Twitter. La manifestation qui a rassemblé 500 personnes visait à dénoncer le décès d'un jeune de 23 ans, Ibrahima B., samedi soir dans le cadre d'une interpellation. La police a procédé à 112 arrestations administratives, dont 30 visées des mineurs, et quatre arrestations judiciaires après le rassemblement. Un manifestant a été pris en charge par les ambulanciers et quatre policiers ont été blessés. (Belga)