Décès de la doyenne des Belges à l'âge de 111 ans

La doyenne des Belges, Elisabeth De Proost, est décédée le 25 janvier dernier à l'âge de 111 ans et 354 jours. Le titre de nouvelle doyenne de Belgique revient désormais à Marietta Joanna Bouverne, née le 25 décembre 1908 à Gand, a indiqué samedi Anthony Croes-Lacroix, le correspondant pour le Benelux du Gerontology Research Group (GRG).Elisabeth De Proost était née le 5 février 1908 à Anderlecht et s'est éteinte dans une maison de repos de la commune samedi dernier, a expliqué Anthony Croes-Lacroix à l'Agence Belga. Elle était devenue la femme la plus âgée du pays au décès de Madeleine Dullier le 20 avril 2018. La nouvelle doyenne de Belgique se nomme Marietta Joanna Bouverne. La centenaire a vu le jour le 25 décembre 1908 à Gand où elle réside toujours, a précisé le correspondant belge du GRG. La Belgique a perdu ses deux doyens à un jour d'intervalle, rappelle Anthony Croes-Lacroix. En effet, Maurits Stael, qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédé le 24 janvier 2020 à l'âge 108 ans et 121 jours dans sa maison de repos de Beernem en Flandre occidentale. (Belga)

