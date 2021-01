Le Serbe Miki Vukovic, coach de légende du basket européen et de Valence, est décédé à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie vendredi à Valence, a annoncé le club espagnol.Miki Vukovic, médaillé d'argent avec la Yougoslavie au championnat du monde dames de 1990, est l'historique coach de Valence d'abord avec le club féminin de Dorna Godella (1990-1995), champion d'Europe à deux reprises, puis à Valencia Basket chez les messieurs (1995-2000) qu'il avait repris en division 2 jusqu'à la conquête d'une Coupe du Roi, le premier trophée du club en 1998, ayant dirigé comme coach le plus de matches de l'histoire du club. Il fut ensuite directeur sportif à Ros Caseres Valence (2001-2002), puis secrétaire entre 2005 et 2009. A son palmarès figurent cinq titres de champion d'Espagne en basket féminin, quatre Coupes de la Reine, deux Coupes d'Europe donc, les premières pour le basket féminin espagnol en 1992 et 1993, et une Coupe Interncontinentale FIBA avec Dorna Godella, puis quatre Coupes du Roi avec Valence et une finale de Coupe d'Europe en 1999, la Coupe Saporta. Il avait tiré sa révérence à 65 ans lors de son jubilé en 2009. Une minute de silence sera observée lors des deux prochaines rencontres à domicile de Valence. Celle du club féminin contre Wavre-Ste Catherine mardi prochain en EuroCoupe FIBA et celle du club masculin, qui évolue en Euroleague avec Sam Van Rossom, en championnat d'Espagne le dimanche suivant face à Baskonia. (Belga)