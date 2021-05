Décès du chanteur B.J. Thomas

Le chanteur américain Billy Joe "B.J.". Thomas, connu entre autres pour le morceau "Raindrops Keep Fallin' On My Head", est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer du poumon, ont rapporté samedi des médias américains, dont le site de divertissement TMZ.B.J. Thomas a percé avec le tube "Raindrops Keep Fallin' On My Head" - la bande originale de "Butch Cassidy and the Sundance Kid" - mais il a aussi marqué les esprits plus tôt avec la chanson d'amour "Hooked on a Feeling", qui a vendu plus d'un million de singles. Il a également chanté la chanson titre de la série télévisée "Growing Pains". Parmi les autres chansons à succès du chanteur figurent "Another Somebody Done Somebody Wrong Song", "Rock and Roll Lullaby", "I Just Can't Help Believing" et "Whatever Happened to Old-Fashioned Love". En mars 2021, B.J. Thomas a annoncé sur sa page Facebook qu'il avait un cancer du poumon. Il suivait un traitement dans un hôpital du Texas, mais est décédé plus de deux mois plus tard à son domicile d'Arlington, au Texas. Le chanteur laisse derrière lui une femme et trois filles. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.