Décès du guitariste Peter Green

Peter Green, l'un des deux fondateurs du groupe de rock britannique Fleetwood Mac, est décédé à l'âge de 73 ans, rapporte la BBC.Peter Green est mort dans son sommeil, selon une déclaration de sa famille. Le guitariste londonien avait formé Fleetwood Mac en 1967 avec le batteur Mick Fleetwood. Le groupe avait fait ses marques dans l'industrie de la musique avec ses succès Black Magic Woman, Oh Well et Albatross Peter Green avait quitté le groupe en 1970 alors qu'il luttait contre des problèmes de santé mentale. (Belga)

