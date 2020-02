Décès du prédicateur et enseignant Rachid Haddach

Le prédicateur, enseignant et conférencier belgo-marocain Rachid Haddach est décédé la nuit dernière de maladie à l'âge de 49 ans, apprend-on dimanche.Rachid Haddach travaillait comme prédicateur bénévole auprès de plusieurs écoles et mosquées bruxelloises où il œuvrait avec les jeunes, explique Salah Echallaoui, président de l'Académie de formations et de recherches en études islamiques. Il fut parfois catalogué comme salafiste. Mais pour M. Echallaoui, Rachid Haddach, actif comme enseignant depuis 2008, a "au sein des écoles bruxelloises où il a travaillé, beaucoup aidé à encadrer les jeunes contre la radicalisation. En tant qu'inspecteur, je peux dire qu'il menait un travail efficace. C'était une autorité morale, il s'agit d'une grande perte pour ces écoles". Une prière funéraire est prévue lundi 3 février après la prière de midi à la mosquée khalil de Molenbeek. (Belga)

