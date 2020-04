Décès Philippe Bodson - "Un géant de l'économie belge"

"C'est un géant de l'économie belge qui est emporté par ce virus et je tiens à présenter mes très sincères condoléances à ses proches", affirme le président du MR, Georges-Louis Bouchez, dans un communiqué, en réaction à l'annonce samedi du décès de Philippe Bodson.Outre sa carrière dans le monde de l'entreprise, Philippe Bodson a aussi fait un parcours politique et s'était présenté à la cinquième place de la liste PRL-FDF-MCC aux élections de 1999. "Il avait à l'époque décroché 59.237 voix. Profondément libéral, Philippe Bodson était avant tout passionné par l'économie et le monde des affaires", selon le président libéral à propos de celui qui fut sénateur de 1999 à 2003. (Belga)

