De l'eau s'est infiltrée à l'intérieur du palais de justice de Bruxelles, vendredi après-midi, à la suite d'un important orage survenu vers 15h00. Des quantités impressionnantes d'eau se sont répandues au premier étage du bâtiment, depuis la toiture. Des morceaux de plafond et de mur ont cédé sous la pression de l'eau, se sont détachées et se sont écrasés sur le sol. Personne n'a été blessé.Des inondations se sont aussi produites au sous-sol du palais de justice, selon plusieurs sources parmi le personnel judiciaire. Ces dernières années, de nombreux dégâts des eaux ont déjà fortement abîmé l'infrastructure intérieure du palais de justice de Bruxelles. En juillet 2019, de l'eau a ruisselé en grande quantité le long d'un mur donnant dans la salle des pas perdus. Depuis lors, cette zone est fermée par des barrières Nadar, compte tenu des risques d'effondrement de morceaux de plafond et de mur. En septembre 2018, un plafond s'était en partie écroulé dans les locaux du greffe de la Cour de Cassation, en raison d'infiltrations d'eau encore. (Belga)