Plus de 25.000 personnes se sont enregistrées au questionnaire corona en ligne lancé vendredi soir par le Réseau hospitalier d'Anvers (ZNA), indique celui-ci mardi matin. Mille personnes environ (dont 280 actifs dans les soins de santé) ont reçu le conseil de prendre contact avec leur généraliste, plus de 900 (âgées ou atteints d'autres affections) présentent des symptômes justifiant une consultation chez le médecin ou aux urgences.Le questionnaire est destiné à faire savoir à la personne, sur base de certains symptômes, si elle pourrait avoir contracté la maladie. Cet outil leur fournit une évaluation de risque et les renvoie, le cas échéant, vers le prestataire de soins le plus indiqué. Il ne fournit en revanche pas de diagnostic mais permet d'éviter de s'inquiéter pour rien ou d'encombrer inutilement les services de soins. (Belga)